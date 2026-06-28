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Ilbono.
29 giugno 2026 alle 00:32

Salvo il gatto ferito da una freccia, volontaria se ne prende cura 

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Il gatto ferito con una freccia a Ilbono è salvo. È stato recuperato sabato sera, dopo un intervento capillare sul territorio a cui hanno preso parte gruppi di volontari, vigili del fuoco e carabinieri mobilitati dopo le segnalazioni delle ore precedenti.

Il felino è stato affidato alle cure di una volontaria del paese, Barbara Pistis.

«Mi ha confermato che la freccia è stata estratta. Mi sono messo a disposizione per qualsiasi cosa possa servire all’animale. Spero stessa cosa faccia il sindaco, responsabile, per legge, del benessere degli animali sul proprio territorio», ha scritto sui suoi canali social Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali. «Auspico che i militari dell’Arma possano dare presto un nome a chi ha commesso il fatto».

Sono in corso di accertamento i fatti accaduti nei giorni scorsi.

Secondo la ricostruzione sommaria, il gatto sarebbe stato trovato in centro abitato con una freccia conficcata nella spina dorsale.

Dopo le prime segnalazioni, con le foto del gatto ferito diventate subito virali, è stata promossa un’azione perlustrativa della zona per poter individuare il felino e prestargli quanto prima la dovuta assistenza che è, infatti, puntualmente arrivata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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