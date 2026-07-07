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Sestu.
08 luglio 2026 alle 01:39

Rotonda sulla ex 131, la Città Metropolitana: «Aperta entro l’estate» 

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Il cantiere della nuova rotonda sulla ex 131 va avanti, dopo oltre nove mesi. Gli operai e i mezzi si muovono, avanti e indietro. Ma ancora non si vede la fine di quest’opera tutt’altro che semplice da realizzare. Lo spiegano dalla Città Metropolitana, che ha la competenza della strada. «Siamo in fase di definizione di un’ulteriore perizia per gli attraversamenti pedonali, per mettere in sicurezza le persone con disabilità e per il raccordo degli attraversamenti pedonali con le piste ciclabili. Siamo fiduciosi sul terminare e riaprire la rotatoria prima delle vacanze estive», così dichiara in una nota. Insomma, non c’è una data precisa.Il cantiere era partito ad ottobre. Molte le soste finora, dovute a varianti in corso d’opera e alle allerte meteo. All’inizio qualcuno temeva che i lavori non sarebbero terminati per le vacanze di Natale, ora la speranza è che finiscano a settembre. Gli operai hanno realizzato corsie di svolta, uno spartitraffico, stanno lavorando a strisce pedonali e a tutto quello che serve per migliorare questo incrocio da sempre conosciuto per la pericolosità. Intanto però la rotonda non si può ancora utilizzare e per fare inversione di marcia occorre proseguire per alcuni chilometri. Un problema soprattutto per i residenti di Cortexandra che avevano creato anche una raccolta firme per chiedere di accelerare i lavori. Una volta terminati, sarà conclusa anche la riqualificazione della strada, costata due milioni e 690 mila euro.

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