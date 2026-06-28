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29 giugno 2026 alle 00:33

Rifiuti, idee per migliorare la raccolta in centro 

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Rifiuti delle attività produttive con un focus particolare sul centro storico. Le criticità e le proposte su un tema delicato per la città verranno discusse domani nella seduta congiunta della commissione consiliare permanente di Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico e dello Sviluppo economico e settori produttivi. Parteciperanno l’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi, l’assessore allo Sviluppo economico Carlo Serra, il dirigente del servizio igiene, decoro urbano e ambiente Paolo Pani e il dirigente del servizio Suape, mercati e attività produttive Alessandro Cossa. Sempre domani, la Commissione consiliare permanente Bilancio e Tributi è stata convocata per le considerazioni conclusive e la votazione della variazione n.4 del bilancio di previsione 2026-2027-2028. Si voterà anche per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio discendente dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio del Tar.

Mercoledì è in programma la seduta della commissione consiliare permanente Salute e benessere dei cittadini per la prosecuzione lavoro sulle attività dei centri di quartiere con un sopralluogo nel nuovo centro di Sant'Elia. Nella seduta congiunta tra Sviluppo economico e settori produttivi e Innovazione e accessibilità digitale, invece, si parlerà della filiera del videogioco in Sardegna la conoscenza di attività, dati e prospettive del settore a livello cittadino e regionale, in modo da definire una politica comunale di sostegno all’ecosistema e ai giovani talenti del territorio.

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