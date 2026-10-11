Quindici sacchi di rifiuti raccolti in spiaggia 

Cento bottiglie di vetro e migliaia di cicche di sigarette, con rifiuti di ogni genere: è questo il “triste” bottino raccolto al Poetto durante la passeggiata ecologica organizzata dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos nell’ambito del Sardinia Kiteboard Grand Slam.

Una mattinata sportiva anche dal punto di vista dei rifiuti collezionati lungo la spiaggia e la pista ciclopedonale: armati di buste e di pinze i volontari, come provetti atleti, si sono cimentati in una corsa che li ha impegnati da una parte all’altra per riempire alle fine ben 15 sacchi di rifiuti, tra i quali spiccava anche la batteria di un’auto. Le bonifiche si sono estese fino all’altra parte della spiaggia, verso il Mc Donald’s, dove sono state raccolte la maggior parte delle bottiglie e ritrovati alcuni pneumatici di bicicletta.

«Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alla passeggiata ecologica al Poetto», hanno detto i volontari, «eravamo circa una cinquantina e, ancora una volta, abbiamo accolto nuovi volti nuovi di cittadini e cittadine, non solo di Quartu, uniti dallo stesso pensiero: quello di voler vivere in un luogo pulito, rispettando l’ambiente».

Tra le persone accorse in spiaggia per la passeggiata ecologica di Cittadinanza Attiva Oikos «c’erano anche i tanti bambini», sottolineano gli organizzatori, «pronti a scegliere le pinze migliori per raccogliere ciò che gli adulti avevano abbandonato. Forse, più che organizzare eventi di sensibilizzazione ambientale per i giovani, dovremmo cominciare a organizzarli soprattutto per gli adulti». Il prossimo appuntamento è in programma domenica 18 a Stella di Mare, dove si svolgerà un nuovo clean up insieme alla Fondazione MedSea, a Isula Fishing e a Mantaray. Nei giorni scorsi le bonifiche avevano riguardato anche il centro urbano con i chili di spazzatura raccolti nella zona di Santo Stefano e lungo lo sterrato dietro il poliambulatorio della Asl. (g.da.)

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