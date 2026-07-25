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L’evento.
26 luglio 2026 alle 00:57

Pupo e Dargen D’Amico, che coppia pop! 

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Artisti scatenati e pubblico in coro. È Iglesias che in questo weekend sta ospitando i concerti di “Disco Italia Live”, il festival organizzato da Capricorn concerti che sta animando la città in questo lungo e caldo weekend. Tutto è iniziato venerdì quando, poco dopo le 22, sul palco di piazza Sella è salita Alexia. Senza sbagliare una nota, l'artista ha riproposto numerose hit, passando poi il testimone agli Zero Assoluto, che hanno ripercorso la propria carriera artistica.

Ieri sera, invece, è stato il giorno di Pupo e Dargen D’Amico. I due si sono ritrovati a Iglesias dopo aver duettato insieme all’ultimo Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover. Già un'ora prima del concerto, alcuni fan si sono messi in prima fila per non perdersi i loro beniamini: «Sono qua per Dargen. Dal concerto mi aspetto tanta allegria e tanto divertimento. È un artista che mi fa saltare ogni volta che lo ascolto e l'ho seguito sempre a Sanremo», racconta Chiara Pinna, una giovane di Iglesias in prima fila davanti alle transenne. Sono arrivate insieme, invece, Anna Lusci, Katiusha Serra e Simona Maccioni. Le prime due sono di Iglesias, mentre l'ultima arriva da Carbonia. Tutte e tre aspettano l'arrivo del loro idolo: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. «Lo seguo da quando ho 13 anni», sorride Anna Lusci, «e ora, a 59 anni, riesco finalmente a vederlo dal vivo». Sorridono le amiche, che definiscono il concerto «un gradevole tuffo nel passato». I due dominano la piazza con la loro travolgente musica. “Gelato al cioccolato” di Pupo? La sanno tutti. E “Dove si balla” di Dargen? Anche. Cantare sotto le stelle è una meraviglia.

Stasera sarà il turno del duo tutto d’oro LDA e Aka 7even. Sieteb pronti a scatenarvi?

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