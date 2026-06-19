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Serdiana.
20 giugno 2026 alle 00:21

Pronta la Giunta della sindaca Puddu 

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A dieci giorni dal voto la sindaca di Serdiana, Alessia Puddu, ha definito la composizione della Giunta.

Del nuovo esecutivo fa parte Efisio Tidu, 47 anni, il più votato alle ultime elezioni con 188 preferenze: assumerà la carica di vicesindaco e assessore a Servizi sociali, Cultura, Sport e Politiche comunitarie. Maria Rosaria Cicotto, 64 anni, avrà la delega a Edilizia pubblica e privata, Viabilità, Pianificazione territoriale e Pubblica istruzione. Guido Brogi, 54 anni, ad Attività produttive e Rapporti con l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano e Roberto Pitzalis, 40 anni, ad Agricoltura e Ambiente.

«Per la scelta degli assessori abbiamo tenuto conto del consenso personale ottenuto dai candidati alle elezioni e delle loro competenze. Brogi, imprenditore, guiderà l’assessorato delle Attività produttive, Tidu è da sempre impegnato nelle associazioni, Pitzalis è un profondo conoscitore del territorio. Cicotto è stata consigliere di opposizione in precedenti amministrazioni, maturando un’importante esperienza in materia di edilizia».

La neo sindaca manterrà per sé le deleghe al Bilancio e ai Tributi. La Giunta sarà presentata ufficialmente mercoledì prossimo alle 19 in occasione della prima seduta del Consiglio comunale.

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