Progetti Europei, sogni Mondiali 

È arrivata la convocazione per Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia) e Enrico Alessio Deplano (Amsicora), chiamati vestire la maglia azzurra ai campionati europei Under 18 che si terranno a Rieti tra poco più di una settimana, dal 16 al 19 luglio. Era necessaria la conferma ufficiale anche se i due atleti sardi avevano già dimostrato nel corso della stagione di meritare ampiamente la maglia della Nazionale giovanile, soprattutto dopo i successi riportati a Grosseto in occasione del tricolori di categoria. Cammilleri ha fatto suo il titolo nei 110 ostacoli, strapazzando letteralmente tutti i potenziali avversari (ed eguagliando in semifinale il personale di 13”79 già ottenuto a Piacenza quasi un mese prima): Deplano si è aggiudicato in crescendo la gara del salto triplo approdando al personale di 14,99 metri.

Esclusa purtroppo Aurora Aresu (Tespiense Quartu), anche se non si capisce bene il perché. Sembrava scontata la qualificazione per la staffetta 4x400 dopo il doppio bronzo outdoor 2025 e 2026 e l'argento indoor 2026. Eppure le è stata preferita qualcuna che nei due recenti scontri diretti dei campionati italiani Alieve, a Grosseto, e Juniores, a Caorle, le era finita abbondantemente alle spalle.

Verso Eugene

Ora bisogna pensare ai mondiali Under 20 in programma sulla magica pista di Eugene (Usa) dal 5 al 9 agosto. Ai fini delle future convocazioni non è che al momento la Sardegna sia messa benissimo. Ci sono le due medaglie di bronzo dei tricolori di Caorle conquistate nei 200 metri da Diego Nappi (Fiamme Oro), che al rientro alle gare dopo due mesi di stop non è andato al di sotto del minimo richiesto (21”25), e di Francesco Alpigiano (Cus Cagliari, che il pass per i mondiali ce l'ha), che dopo aver corso molto tranquillamente in batteria è calato un po' troppo dopo l'ultimo ostacolo in finale. E poi ci sono, sempre a Caorle, il crollo di Laura Frattaroli nella finale dei 400 e il vistoso calo di Francesco Cherchi (Cus Sassari) nella finale dei 110 ostacoli (entrambi comunque detengono il minimo Fidal di ammissione ai mondiali). Si vedrà. Intanto Frattaroli sarà di nuovo in pista venerdì a Molfetta, fuori concorso, ai campionati italiani Under 23, per quella che può essere considerata una prova di efficienza. Nappi invece sarà di nuovo in pista il 15 luglio a Rieti, avendo come obiettivo il minimo per i mondiali Under 20. Venerdì a Foligno, nei 200 metri, sarà di nuovo in gara Filippo Tortu.



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