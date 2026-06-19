Polvere sulle vigne, il Consiglio di Stato dà ragione a Cocco 

Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato dà ragione a Paolo Cocco nella sua battaglia legale con l’imprenditore Renato Murgia che a Su Marchesu aveva realizzato un impianto di frantumazione.

«L’impianto per la produzione di inerti – scrivono i giudici – per conglomerati e manufatti, con le opere edilizie connesse, non appare prima facie compatibile con la destinazione agricola della zona di riferimento, per come normata dallo strumento urbanistico comunale». Respinto il ricorso contro la sentenza del Tar che il primo luglio aveva definitivamente accolto il ricorso e dato ragione all’imprenditore agricolo, difeso rappresentato dall'avvocato Gian Marco Delunas, nella querelle contro il Comune di Tertenia eRenato Murgia, assistito dagli avvocati Marco Pilia e Francesca Piga.

Accolta la tesi di Cocco, titolare di un’azienda agricola con vigneto biologico che aveva impugnato il provvedimento con il quale il Comune aveva autorizzato l’Impresa individuale Murgia, all’avvio di un’attività di frantumazione, lavaggio di materiali per la produzione di inerti. Sarebbe stato in estrema sintesi travisato il parere dell’Arpas sulla gestione delle terre da scavo e non valutata adeguatamente l’incompatibilità dell’intervento rispetto alla destinazione agricola. Il viticoltore si dice soddisfatto: «Credo che oggi le verifiche reali all'impianto e sulla intera vicenda debbano essere completate, soprattutto per la compromissione del territorio. E chi di dovere debba intervenire, se così fosse si scoperchierebbe il vaso di pandora. Questa è solo la punta dell'iceberg, ma non è dovere del semplice cittadino trovarsi a combattere certe battaglie ed a difendere con le sue sole forze ciò che appartiene a tutti. Il Comune non ha certo osservato l'iter necessario». (si. l.)

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