VaiOnline
Tertenia.
20 giugno 2026 alle 00:19

Polvere sulle vigne, il Consiglio di Stato dà ragione a Cocco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato dà ragione a Paolo Cocco nella sua battaglia legale con l’imprenditore Renato Murgia che a Su Marchesu aveva realizzato un impianto di frantumazione.

«L’impianto per la produzione di inerti – scrivono i giudici – per conglomerati e manufatti, con le opere edilizie connesse, non appare prima facie compatibile con la destinazione agricola della zona di riferimento, per come normata dallo strumento urbanistico comunale». Respinto il ricorso contro la sentenza del Tar che il primo luglio aveva definitivamente accolto il ricorso e dato ragione all’imprenditore agricolo, difeso rappresentato dall'avvocato Gian Marco Delunas, nella querelle contro il Comune di Tertenia eRenato Murgia, assistito dagli avvocati Marco Pilia e Francesca Piga.

Accolta la tesi di Cocco, titolare di un’azienda agricola con vigneto biologico che aveva impugnato il provvedimento con il quale il Comune aveva autorizzato l’Impresa individuale Murgia, all’avvio di un’attività di frantumazione, lavaggio di materiali per la produzione di inerti. Sarebbe stato in estrema sintesi travisato il parere dell’Arpas sulla gestione delle terre da scavo e non valutata adeguatamente l’incompatibilità dell’intervento rispetto alla destinazione agricola. Il viticoltore si dice soddisfatto: «Credo che oggi le verifiche reali all'impianto e sulla intera vicenda debbano essere completate, soprattutto per la compromissione del territorio. E chi di dovere debba intervenire, se così fosse si scoperchierebbe il vaso di pandora. Questa è solo la punta dell'iceberg, ma non è dovere del semplice cittadino trovarsi a combattere certe battaglie ed a difendere con le sue sole forze ciò che appartiene a tutti. Il Comune non ha certo osservato l'iter necessario». (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 