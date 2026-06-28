Pericolo incendi, giornata da codice giallo 

Il territorio di Cagliari, come gran parte della Sardegna, sarà ancora interessato da previsione di pericolo incendio codice giallo, ovvero pericolosità media. La Protezione Civile, nel nuovo bollettino, ha così confermato l’allerta. «Le condizioni», si legge nella nota, «sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione». La Protezione civile regionale, inoltre, ricorda che «Il fenomeno degli incendi rappresenta ogni anno una grave minaccia per l’intero patrimonio ambientale della nostra Regione e per l’integrità della vita umana, per questo serve una attenzione particolare da parte di tutti al fine di mettere in atto tutti quei comportamenti di tutela e prevenzione che possono evitare danni all’ambiente e alle persone». In caso di principio di incendio, i consigli sono quelli di «tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento, non sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il fumo e agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la propria auto».

RIPRODUZIONE RISERVATA