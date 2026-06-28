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Tortolì.
29 giugno 2026 alle 00:32

Palestra inagibile, Provincia in campo 

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La palestra dell’Iti di Tortolì è fuori uso. Le condizioni della struttura sono critiche da parecchio tempo, tanto che nell’anno scolastico appena archiviato il dirigente ha dovuto vietarne l’utilizzo. Ora, però, s’intravede un bagliore di luce amministrativo. La Provincia Ogliastra ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione. «Un passo concreto verso la soluzione delle criticità che interessano la palestra», annuncia Mara Mascia, consigliera con delega all’Edilizia scolastica. «Fin dal nostro insediamento abbiamo considerato questa situazione una priorità, nella consapevolezza dell’importanza che gli spazi sportivi rivestono per la qualità della vita scolastica e per il benessere degli studenti». I tempi, tuttavia, non saranno brevissimi e, in base al cronoprogramma, i lavori dovrebbero terminare ad aprile 2027: «Come spesso accade nelle pubbliche amministrazioni, tra la volontà di intervenire e l’avvio degli atti necessari esistono tempi tecnici che devono essere rispettati». La somma a disposizione è di 160 mila euro, ci cui 144 mila di fondi Iscol@ e 16 mila provinciali. «Rappresenta un primo traguardo, non il punto di arrivo. Siamo consapevoli che sarà necessario intervenire anche sulla pavimentazione per restituire alla scuola una palestra pienamente funzionale e moderna. Per questo siamo già al lavoro per reperire le ulteriori risorse necessarie. La Provincia continuerà a investire con determinazione sull’edilizia scolastica, perché garantire agli studenti ambienti sicuri, dignitosi e adeguati significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio». (ro. se.)

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