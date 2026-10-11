Olbia, 7 italiani in tabellone 

Primi match per il tabellone principale della quarta edizione dell'Olbia Challenger Atp125. Main draw sorteggiato ieri, nella club house del Tc Terranova, guidato dal britannico Jacob Fearnley. Sette gli italiani già nel main draw. Dopo due match di qualificazioni, non prima delle 14, sul Centrale olbiese è prevista una battaglia tutta mancina quella che attende la testa di serie numero 6 Andrea Guerrieri, opposto al mancino giordano Abdullah Shelbayh. A seguire, sempre sulla Cloto Arena, spazio alla wild card Lorenzo Carboni, unico tennista sardo in tabellone, che cercherà di sorprendere lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 7 del seeding. Il programma del campo 1 verrà chiuso da un doppio tutto tricolore: da una parte, il "padrone di casa" Daniel Frasconi e Lorenzo Rocco (Tc Cagliari), dall'altra, Andrea Colombo e Simone Massellani. Gli altri cinque italiani saranno di scena domani. La testa di serie numero 8 Francesco Maestrelli ha pescato il croato Mili Poljicak, per Luca Nardi ci sarà il danese August Holmgren, l'esperto Stefano Travaglia attende un tennista proveniente dalle qualificazioni, la wild card Samuele Pieri affronterà il mancino spagnolo Daniel Rincon, mentre l'altro giovane italiano in tabellone grazie a un invito, Massellani, affronterà un qualificato.

Oggi i qualificati

I qualificati si decideranno questa mattina. Erano tre, grazie alle wild card, i tennisti sardi che hanno disputato ieri il primo turno. Davide Vargiu, alfiere del circolo ospitante, è stato regolato con un doppio 6-2 dall'olandese Niels Visker. Rocco ha lottato, cedendo il passo al francese Mathys Erhard per 6-4, 7-6(4). Il quartese Marco Dessì, tesserato per il Ct Ceglie Messapica, ha subito un doppio 6-2 dal francese Laurent Lokoli. Il quarto italiano in campo grazie a un invito, Colombo, è stato sconfitto 6-4, 6-1 dallo spagnolo Ivan Marrero Curbello.

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