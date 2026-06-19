Olanda-Svezia da brividi: agli Oranje servono punti 

Houston. Gli stati d'animo dopo le partite di esordio erano opposti: sulle ali dell'entusiasmo la Svezia, forte di un 5-1 alla Tunisia nato dalle conclusioni da fuori di Ayari e dalle connessioni tra quella che potrebbe rivelarsi la coppia di attaccanti più forte del torneo, Gyokeres-Isak; nervosa e rammaricata l'Olanda, rimontata ben due volte dal Giappone in un match in cui i cambi difensivisti di Koeman nel finale non hanno dato gli esiti sperati. Le due nazionali europee si preparano ad affrontarsi alle 19 a Houston in un match che mette in palio tanto in ottica fase a eliminazione diretta. Non solo per il passaggio del turno. Una vittoria, per la nazionale scandinava, vorrebbe dire avere la qualificazione in tasca e avvicinarsi al primo posto nel girone, mentre gli Oranje - che nell'ultima sfida troveranno la più abbordabile Tunisia, benché fresca di cambio allenatore - devono evitare scomode sorprese. Le prime due affronteranno le prime due del gruppo C, quello di Brasile e Marocco.

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