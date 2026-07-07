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Quartucciu.
08 luglio 2026 alle 01:39

Nuova condotta idrica in ritardo, la minoranza va all’attacco 

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«Quattordici mesi e la progettazione non è ancora partita». I consiglieri di minoranza Giovanni Meloni e Michela Vacca attaccano l’amministrazione per i ritardi della la nuova condotta idrica destinata alle borgate di S’Isidoro e San Gaetano, in accordo con Maracalagonis e Sinnai. I due consiglieri ricordano: «Si tratta di un’opera strategica attesa da decenni, ma la progettazione non è ancora partita. Al di là della soddisfazione espressa allora dall’assessore Mereu, che assicurò “tutta l’attenzione possibile e immaginabile” verso l’intervento, oggi possiamo affermare che l’unico risultato è un anno di ritardo».

I due consiglieri accusano la Giunta di immobilismo. «In questi mesi non è stata messa in campo alcuna iniziativa concreta. È diventato un problema d’impulso politico. Assicurare un servizio essenziale come l’acqua è ciò che segna la differenza tra vivere e sopravvivere». La Giunta respinge le accuse. L’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda sottolinea che Quartucciu non gestisce il progetto: «Il Comune capofila è Sinnai e l’iter dipende dai suoi uffici». Sulla stessa linea l’assessore Mereu: «L’impegno espresso a nome della maggioranza per vigilare sui tempi di realizzazione non può determinare la responsabilità a Quartucciu».

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