«Noi prigionieri della sosta selvaggia» 

Ancora proteste per la sosta selvaggia a Quartucciu. Negli ultimi giorni le denunce sono in aumento, per via di auto parcheggiate davanti ai portoni delle abitazioni.

Succede principalmente nelle vie interne, non tracciate con l’apposita segnaletica di parcheggio e prive di marciapiede. In molte di queste, abitano tante persone anziane e con difficoltà motorie, che non possono uscire o entrare di casa agevolmente se c’è un’auto che ostacola l’ingresso.

La rabbia

Via Sarrabus è una di queste, come racconta Carlo Vargiu: «È diventata ormai un’abitudine per certi automobilisti maleducati parcheggiare davanti al portoncino di casa mia», racconta, «mi capita spesso e non raramente. A volte, me le trovo davanti quando devo entrare con le buste della spesa e sono costretto a fare le acrobazie per poter passare. Non si tratta di auto di vicini o di persone che abitano nelle vie limitrofe: è gente che viene da altre zone o addirittura da fuori Quartucciu. Quando capita di beccare il proprietario, quasi ci si va a litigare, quando invece non è presente, devo chiamare per forza la polizia municipale, che non sempre interviene. I controlli sono inesistenti».

Problema diffuso

Stessa situazione in via Planargia: «Ho una mamma anziana con disabilità motoria, se c’è qualche auto parcheggiata anche con le sole ruote anteriori davanti all’ingresso, lei non può uscire con il suo deambulatore e non riesce neanche col mio aiuto. Questa è maleducazione e inciviltà, abbiamo la sfortuna di non avere il marciapiede, altrimenti non ci sarebbero problemi. Sarebbe almeno il caso di tracciare le strisce degli stalli». In altre strade limitrofe abitano genitori con bambini piccoli in carrozzina e lamentano la stessa situazione. Capita persino, come segnalato nei gruppi social di Quartucciu, che qualcuno non sia riuscito a far rientrare a casa il proprio genitore disabile perché il muso di un’auto ostruiva il passaggio. Come se non bastasse, a questo si aggiunge la sosta selvaggia di chi lascia la propria vettura nei pressi di un incrocio, come capita non di rado in via Biserta, all’angolo con via Gennargentu e in via San Biagio, nella parte dove c'è la chiesetta. Impossibile per qualsiasi automobilista, fare manovra facilmente.

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