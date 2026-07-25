Nasce la Consulta dell’agricoltura 

Il Comune di Mandas ha istituito la Consulta comunale dell’Agricoltura che affiancherà l’amministrazione cittadina nella programmazione e nello sviluppo delle politiche dedicate al settore agricolo e pastorale. L’obiettivo è favorire il confronto con gli operatori del comparto, raccogliere proposte e individuare iniziative per valorizzare uno dei settori storicamente più importanti dell’economia e dell’identità del paese. Il presidente è Nando Orrù. Ne fanno parte Pietro Scioni, Maurizio Pisano, Pierpaolo Brasciolu, Antonello Deidda, Davide Deidda, Stefano Deidda, Ageo Pilia e Maurizio Piras.

La prima riunione sarà dedicata alla definizione delle strategie e del programma di attività per i prossimi cinque anni, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende agricole e pastorali del territorio.

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