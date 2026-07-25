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Montiferru Alto Campidano.
26 luglio 2026 alle 00:58

Moro presidente dell’Unione dei Comuni 

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L’assemblea dell’Unione dei Comuni del Montiferru Alto Campidano ha eletto presidente Maria Sebastiana Moro, sindaca di Tramatza.
«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine – ha dichiarato Moro –. Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia accordatami. Sarà un mandato all’insegna della continuità amministrativa, nel solco del lavoro svolto finora, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i Comuni e valorizzare le peculiarità di ciascuna comunità».
Tra le priorità del mandato indicate dalle neo presidente figurano il rafforzamento della coesione territoriale, il potenziamento delle funzioni associate e l’ottimizzazione delle risorse attraverso una sempre maggiore integrazione tra i Comuni, nella convinzione che il lavoro di rete rappresenti la strada più efficace per offrire servizi di qualità ai cittadini e cogliere le opportunità di sviluppo.

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