VaiOnline
Burcei.
20 giugno 2026 alle 00:21

Minorenni feriti in un incidente, uno è grave 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due minorenni di Burcei sono rimasti feriti in un incidente sulla strada provinciale 21 che dal paese porta a Campuomu, sulla vecchia Orientale sarda. I ragazzini sono stati accompagnati agli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico di Monserrato: uno è in codice rosso, in gravi condizioni, l’altro in codice giallo. I due viaggiavano a bordo di uno scooter che, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un’auto condotta da una donna.

Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 e dei militari di Burcei e del Nucleo radiomobile di Quartu, che hanno eseguito i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. Illesa la conducente del veicolo. L’incidente è avvenuto su una strada della quale si chiede la messa in sicurezza da anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 