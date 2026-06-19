Minorenni feriti in un incidente, uno è grave 

Due minorenni di Burcei sono rimasti feriti in un incidente sulla strada provinciale 21 che dal paese porta a Campuomu, sulla vecchia Orientale sarda. I ragazzini sono stati accompagnati agli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico di Monserrato: uno è in codice rosso, in gravi condizioni, l’altro in codice giallo. I due viaggiavano a bordo di uno scooter che, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un’auto condotta da una donna.

Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 e dei militari di Burcei e del Nucleo radiomobile di Quartu, che hanno eseguito i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. Illesa la conducente del veicolo. L’incidente è avvenuto su una strada della quale si chiede la messa in sicurezza da anni.

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