Messo in sicurezza il pino simbolo del centro cittadino 

Saranno gli alberi cresciuti insieme a lui a continuare a fargli compagnia e, soprattutto, a sorreggerlo consentendogli di continuare a offrire ombra e riparo ai nuoresi che frequentano i giardini di piazza Vittorio Emanuele. Il grande pino che domina uno degli spazi verdi più frequentati della città non verrà abbattuto. L’albero, che nei mesi scorsi aveva destato preoccupazione per la sua marcata inclinazione ed era stato classificato come potenzialmente pericolante, è stato infatti messo in sicurezza mercoledì attraverso l’installazione di appositi tiranti.

L’ipotesi dell’abbattimento era stata presa in considerazione proprio a causa delle condizioni dell’esemplare, ma è stata successivamente esclusa dopo le verifiche tecniche. Si è così optato per un intervento di consolidamento che consentirà di preservare un albero simbolo della piazza, evitando di privare la città di una presenza verde che accompagna la vita dei nuoresi da oltre sessant’anni.

La soluzione adottata dall’amministrazione comunale permetterà di garantire la sicurezza e salvaguardare un patrimonio naturale che offre da generazioni con la sua chioma, luogo di incontro e riparo per i nuoresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA