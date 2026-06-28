«Meglio la provincia» Nico Paz come Gigi Riva 

Como. In un calcio in cui quasi tutti inseguono la maglia più prestigiosa e il contratto più ricco, la scelta di Nico Paz va in controtendenza. Il talento argentino, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, ha chiesto di restare al Como, che sta facendo un notevole sforzo finanziario per tenerlo. Una decisione che ha sorpreso molti, ma che racconta come il calcio moderno stia cambiando: oggi, per un giovane campione, giocare con continuità può valere più del fascino di una grande squadra.

A spiegare i motivi è stato il padre e agente Pablo Paz. Il Real Madrid avrebbe voluto riportarlo in Spagna, ma tutte le parti hanno ritenuto che un’altra stagione sulle rive del lago fosse la soluzione migliore per la sua crescita. A Como Nico Paz è protagonista assoluto, è al centro del progetto tecnico di Cesc Fàbregas, gode della fiducia dell’ambiente e potrà misurarsi anche con la Champions League. «Qui è felice, si sente valorizzato e conta anche l’aspetto umano», ha spiegato il padre.

La storia del calcio è ricca di campioni che hanno scelto il cuore o un progetto tecnico invece di una destinazione più blasonata. Francesco Totti rifiutò il Real Madrid per restare alla Roma, Gigi Riva disse no alla Juventus dopo lo storico scudetto del Cagliari, Antonio Di Natale preferì l’Udinese ai grandi club, Steven Gerrard rimase al Liverpool nonostante le offerte del Chelsea e Marco Reus diventò il simbolo del Borussia Dortmund respingendo le avances delle big europee.

Quella di Nico Paz è una scelta diversa, ma ispirata alla stessa filosofia. Non è un rifiuto definitivo del Real Madrid, che mantiene la possibilità di riportarlo in Spagna in futuro, bensì la convinzione che il momento giusto debba arrivare senza forzature. Prima la crescita, poi il grande salto.

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