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San Vero.
26 luglio 2026 alle 00:58

«Mandriola, borgata del cuore di Monica» 

Il marito della biologa morta con la figlia alle Maldive in vacanza nel Sinis 

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«Non potevo rinunciare a tornare nel nostro posto del cuore, dove abbiamo trascorso le vacanze per 25 anni. L'affetto che sto ricevendo in questi giorni è enorme». Carlo Sommacal, marito della biologa marina e docente universitaria Monica Montefalcone, nonché padre di Giorgia, morte lo scorso maggio durante un'immersione nelle grotte dell'atollo di Vaavu, alle Maldive, è arrivato da pochi giorni a Mandriola, borgata marina di San Vero, dove ha sempre trascorso le vacanze con la sua famiglia.

Il racconto

«Da quando sono arrivato sto cercando di raggiungere tutti i luoghi che frequentavo con Monica - racconta Sommacal - Ciò che mi ha commosso è l'affetto di tutti, dei nostri amici storici e di chi non mi conosceva. Chi mi incontra mi chiede come sto, mi dimostra affetto: questo per me significa affrontare ancora meglio il dolore».

Carlo Sommacal non è ancora riuscito a raggiungere Capo Mannu: «Non ci andrò da solo, non so come potrò essere la mia reazione. Era il posto preferito di Monica, che raggiungeva di corsa. Qui si rigenerava, si rilassava e diventava ancora più bella, brillava».

La messa

Intanto oggi alle 9.30 tutta Mandriola si ferma per ricordare Monica e Giorgia. Gli amici della famiglia Sommacal hanno organizzato la celebrazione nella piccola chiesa di San Lorenzo. Ad accogliere i fedeli una grande foto che ritrae Monica e Giorgia insieme con la loro inseparabile muta da sub.

Carlo Sommacal resterà a Mandriola fino alla fine di agosto, per poi tornare a ottobre per esaudire il desiderio della moglie: cospargere le sue ceneri nelle acque di Capo Mannu. «Monica da anni diceva che dopo la cremazione, avrebbe voluto riposare per sempre in questo mare, e così sarà ciò che mi diceva ogni volta che vedeva aspettare ottobre perché prima non è devo possibile, lo prevede un'ordinanza della capitaneria».

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