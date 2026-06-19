Lunedì in scena il primo Consiglio comunale del nuovo corso 

Il primo Consiglio comunale di Maracalagonis è stato convocato per lunedì alle 19. Tra i punti all’ordine del giorno la presentazione della nuova Giunta annunciata dalla sindaca Francesca Fadda, riconfermata nella carica dopo il successo elettorale dello scorso 8 giugno.

L’esecutivo sarà composto da Maria Paola Corona quale vicesindaca e assessora alle Politiche sociali, al benessere e alla famiglia; da Francesco Pinna come assessore alla Politica urbana e viabilità, Tutela e gestione del patrimonio stradale, Attività produttive, commercio, artigianato e Suape.; Salvatore Angioni sarà l’assessore allo Sport, tutela e gestione del patrimonio sportivo e promozione del territorio costiero e montano; Elio Ghironi si occuperà di Lavori pubblici e Servizi tecnologici; Maria Maddalena Serra avrà infine l’incarico di seguire Cultura, spettacoli e grandi eventi.

L’ordine del giorno del primo appuntamento prevede anche la convalida dei consiglieri eletti due settimane fa, il giuramento della sindaca Fadda, l’elezione del presidente del Consiglio comunale e della Commissione elettorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA