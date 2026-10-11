Lotta al randagismo, piano da 112mila euro 

Un progetto per salvare i cani e i gatti dalla strada, tra sterilizzazioni, controlli sul territorio e posti temporanei dove ospitare gli animali abbandonati o feriti. Via libera della Giunta a “Zampe Quartesi-Una comunità che si prende cura”, il progetto triennale per la lotta al randagismo che sarà realizzato dalla cooperativa sociale Bau Club, con sede a Settimo San Pietro. Per quest’anno il Comune mette 10mila euro. Il progetto complessivo, che andrà avanti fino al 2029, vale 112mila euro: le cifre per il 2027, 2028 e 2029 saranno assegnate nei prossimi anni, dopo aver verificato i risultati del primo anno.

L’obiettivo è messo nero su bianco nella delibera: creare un sistema integrato sul territorio, in collaborazione con i servizi comunali dell’Ambiente, per intervenire sulle colonie feline e sui cani randagi, gestire le emergenze quando un animale viene trovato ferito o abbandonato e trovare stalli temporanei dove ospitarlo, anche dopo una sterilizzazione. Al bando del Comune avevano partecipato tre associazioni, ma alla fine solo la proposta della Bau Club è stata giudicata ammissibile e quindi finanziata. Inoltre, viene sottolineato nella delibera, c’è il sì alla concessione del patrocinio all’iniziativa. Un segnale che, spiega l’amministrazione quartese, si vuole dare sulla questione randagismo, da anni al centro delle segnalazioni dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda i gatti e le colonie presenti in città e sul litorale. Sullo sfondo ci sono anche i numeri delle sterilizzazioni finanziate dal Comune negli ultimi anni: nel 2025 ben 194 gatti, di cui 16 di proprietà e 178 di colonie non riconosciute, e 30 cani di cui 20 di proprietà e 10 di aziende agro-pastorali.

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