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Molentargius.
20 giugno 2026 alle 00:22

L’oasi dei giochi per tutti i bambini  

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Un parco giochi inclusivo nel cuore di Molentargius. È stata inaugurata ieri la nuova area giochi in uno spazio verde dell’oasi naturalistica, con ingresso da via Don Giordi, accessibile anche ai bimbi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Si chiama Happy Children, risultato di un progetto promosso dall’Ente parco e dal Rotary club Quartu nell’ambito del programma “Un Parco per Tutti”. Al taglio del nastro erano presenti il presidente del parco Stefano Secci con la direttrice Marianna Mossa. E poi la presidente del Rotary Luisella Cardia e la neo assessora alla Pubblica istruzione e Sport del Comune di Quartu Marcella Marini.

Con loro anche tante mamme. Tra queste Gabriella Meloni: «Noi veniamo al parco tutti i giorni con i compagnetti di mio figlio, siamo in sei. Abbiamo già sperimentato i nuovi giochi che ci piacciono tantissimo, soprattutto la casetta che abbiamo ribattezzato la casetta della merenda». Giulia Farci, un’altra mamma, interviene sottolineando la necessità di spazi: «Sarebbero necessarie altre aree per i giochi dislocate in altre zone del parco che restano spoglie, ci sono tanti punti morti che andrebbero valorizzati». Riccardo Fadda è nonno: «Un nuovo parco giochi fa sempre piacere, ma ci vorrebbero altri punti ristoro e sarebbe bello che organizzassero delle serate dedicate alle famiglie». In tutto sono tre i giochi progettati secondo i criteri dettati dalla normativa sull’accessibilità, che consentono a tutti i bambini di giocare insieme in condizioni di sicurezza e piena partecipazione. Le nuove attrezzature sono state sistemate accanto all’area giochi già esistente, ampliandone il carattere inclusivo. ( g.da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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