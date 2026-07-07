L’ex Blocchiera riqualificata diventa hub sociale 

L’ex Blocchiera Falchi torna a nuova vita dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato con 345 mila euro di fondi Pnrr. Lo storico edificio, completamente rinnovato, è pronto a diventare un punto di riferimento per il supporto sociale nel territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione è realizzare un centro unico per l’accoglienza e l’accesso ai servizi di contrasto alla povertà, offrendo ai cittadini più fragili orientamento, ascolto e supporto concreto. I lavori hanno interessato il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi interni, adeguati alle future attività, e il restauro conservativo della facciata. Il Comune ha reivestito circa 56 mila euro di economie di gara per completare la pavimentazione esterna, consentendo di eliminare le barriere architettoniche. «La conclusione dei lavori rappresenta un traguardo importante sia dal punto di vista urbanistico sia sociale», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Nieddu. «Abbiamo recuperato un immobile storico assegnandogli una funzione di grande valore, destinata all’accoglienza e al sostegno delle persone più vulnerabili grazie al progetto molto ambizioso della collega Irene Murru. Siamo riusciti a riqualificare anche gli spazi esterni, rendendo l’intera struttura accessibile a tutti».

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