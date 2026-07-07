VaiOnline
Tortolì.
08 luglio 2026 alle 01:37

L’ex Blocchiera riqualificata diventa hub sociale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ex Blocchiera Falchi torna a nuova vita dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato con 345 mila euro di fondi Pnrr. Lo storico edificio, completamente rinnovato, è pronto a diventare un punto di riferimento per il supporto sociale nel territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione è realizzare un centro unico per l’accoglienza e l’accesso ai servizi di contrasto alla povertà, offrendo ai cittadini più fragili orientamento, ascolto e supporto concreto. I lavori hanno interessato il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi interni, adeguati alle future attività, e il restauro conservativo della facciata. Il Comune ha reivestito circa 56 mila euro di economie di gara per completare la pavimentazione esterna, consentendo di eliminare le barriere architettoniche. «La conclusione dei lavori rappresenta un traguardo importante sia dal punto di vista urbanistico sia sociale», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Nieddu. «Abbiamo recuperato un immobile storico assegnandogli una funzione di grande valore, destinata all’accoglienza e al sostegno delle persone più vulnerabili grazie al progetto molto ambizioso della collega Irene Murru. Siamo riusciti a riqualificare anche gli spazi esterni, rendendo l’intera struttura accessibile a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

La manovra supera  il miliardo di euro ma rischia altri rinvii

Variazione ancora ferma in commissione Ieri tavolo di maggioranza interlocutorio 
Roberto Murgia
Il progetto contestato

Cala Finanza, ricorsi e nuove proteste

Presidio dei comitati a Porto San Paolo. La Forestale indaga sulle opere 
Andrea Busia
La tragedia

Bimbo di nove anni  muore sulla spiaggia davanti ai genitori

Santa Teresa Gallura, inutili i tentativi di salvare il piccolo turista norvegese 
Andrea Busia
Il caso

Lavitola dal Pm, l’accusa è di strage

Ranucci incredulo: «Siamo amici». Tramonta la pista dell’avvertimento a Report 