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Villamassargia
26 luglio 2026 alle 00:58

Letame in fumo, nuova bonifica dopo l’incendio di Santu Xentu 

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Si è resa necessaria un’ulteriore lunga bonifica, venerdì, per eliminare le conseguenze del grosso incendio che lunedì ha devastato 120 ettari (arrecando danni a varie aziende agricole e rendendo necessario l’allontanamento di 15 persone) soprattutto nelle località rurali Santu Xentu e Su Murdegu e che era stato domato solo a notte fonda grazie al gran lavoro di mezzi aerei e forze di terra. Dai terreni andati a fuoco, fin dall’indomani, si è sprigionato del fumo che, spinto dal vento, ha iniziato a causare malesseri ed insidiare anche l’abitato. Grazie a varie segnalazioni (5 persone sono ricorse alle cure del 118) e sopralluoghi si è compreso che l’origine dei fumi era la lenta combustione di letame ed altro materiale organico che era stoccato in un’azienda agricola. Venerdì gli operai comunali e i vigili del fuoco di Iglesias hanno effettuato una lunga e corposa bonifica. Data però la complessità dell’intervento di spegnimento di lunedì (viabilità non agevole e poche fonti idriche) la sindaca Debora Porrà invoca migliorie: «In ambito di coordinamento territoriale ho chiesto l’inserimento nella zona di ulteriori prese idriche e di potenziare i ponti radio per le comunicazioni».

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