SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
La città da scoprire.
12 ottobre 2026 alle 01:48

Le scritte DDT sugli edifici: il ricordo della malaria

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La parola diclorodifeniltricloroetano potrebbe non risvegliare alcun ricordo nella nostra memoria. Se usassimo il suo acronimo però, questa parola ci suonerebbe familiare: DDT. Oltre a essere tra gli insetticidi più conosciuti al mondo è stato infatti l’antidoto che ha permesso, in particolar modo in Sardegna, di debellare la malaria. Può capitare di incontrare ancora oggi, per le strade della nostra Isola, degli edifici marchiati con questo acronimo e una data che va tra la fine degli anni ‘40 e gli inizi degli anni ‘50.

Anche a Cagliari la sigla si può trovare in diverse zone della città, ad esempio sui muri di via Ospedale e in via Puccini, quasi all'angolo con piazza San Benedetto. Questa dicitura è legata al Sardinia Project. Approvato nell'immediato dopoguerra questo progetto, finanziato dai fondi della ricostruzione post bellica e tra le altre, dalla fondazione americana Rockefeller, aveva l'obiettivo di debellare la malaria partendo proprio dalla Sardegna con lo slogan “today Sardinia, tomorrow the world” (oggi la Sardegna, domani il mondo).

Per l'occasione venne istituito l'Ente Regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (Erlass) con funzioni tecnico operative, la cui direzione generale aveva sede in piazza Garibaldi, nell’edificio che ospita l’istituto scolastico Riva, come ricordato ancora oggi da una targa. Con un enorme dispiego di forze vennero ricoperti con l’insetticida edifici privati e pubblici, senza risparmiare pozzi, corsi d'acqua, monumenti e ricoveri per animali. Si lavorava sia da terra che dal cielo, tramite irrorazione. Le strutture trattate con il potente insetticida venivano marchiate con della vernice apponendo la scritta DDT e la data di compimento dell’opera di disinfestazione. La malaria venne infine debellata, tra le polemiche e lo scetticismo di chi evidenziava, probabilmente non a torto, le possibili conseguenze di un’operazione di questa portata. Di quel periodo restano ancora le scritte sui muri che ci ricordano della scomparsa di un male che ha afflitto la Sardegna fin da tempi remoti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

«Va bene la riqualificazione Ma chi pagherà gli interventi?»

Le valutazioni di costruttori, ingegneri e proprietari: «Norme chiare, tempi adeguati e sostegni alle famiglie» 
Ma.Ra.
La tragedia

Auto a fuoco, Serdiana piomba nel lutto

È un operaio 49enne la vittima dello scontro di sabato notte vicino a Soleminis 
Raffaele Serreli
L’allarme

Speleologo intrappolato da una frana in grotta  a dieci metri sotto terra

Squadre di soccorso mobilitate nel Supramonte di Urzulei 
Simone Loi
Regione

«I partiti nazionali sono opportunisti»

Peru (Sardegna al Centro 20Venti): ci chiamano solo in vista di elezioni 
Roberto Murgia
Il Campo largo

Conte-Schlein, scintille su Renzi

M5S: il Pd chiarisca le alleanze. La segretaria dem: no agli errori del 2022 
La guerra

Tregua energetica, Zelensky sfida Trump

«Non sapevo», e neanche Mosca conferma. L’America minaccia lo stop all’invio di armi 