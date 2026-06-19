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Poetto.
20 giugno 2026 alle 00:22

Lavori in corso per passerelle, bagni e verde 

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Lavori al Poetto dopo i danni del ciclone Harry che ha travolto il litorale cagliaritano. Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. A Marina Piccola sono stati riaperti i bagni, con la novità delle docce per le donne (in precedenza dovevano andare nel bagno degli uomini). Si sta procedendo anche alla rimozione dei tronchi di alcune piante, mentre sono state sistemate passerelle, corde e infrastrutture a protezione del sistema dunale e dell’eco filtro. Alcune passerelle danneggiate sono in riparazione, in attesa del materiale necessario. «La situazione dei mastelli dei chioschi, grazie anche alla collaborazione coi titolari, è in via di soluzione», spiega l’assessora all’ambiente Luisa Giua Marassi, «col nuovo progetto di sistemazione appena approvato dalla nostra Giunta.Le dune e l’eco filtro si sono mostrate, al netto di alcune criticità, in buone condizioni, ma abbiamo rilevato la necessità di una nuova cartellonistica che ne spieghi la funzione, l’utilità e la necessità della loro salvaguardia».

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