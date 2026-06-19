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La festa.
20 giugno 2026 alle 00:22

L’attesa dei 700 per la Cena in Bianco 

Stasera all’ex Vetreria ritorna l’evento conviviale, elegante e plastic free 

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Dopo un anno di assenza, torna questa sera in città la “Cena in Bianco – Unconventional Dinner”, una grande cena elegante, conviviale e completamente in bianco, «all’insegna del rispetto, della bellezza e della condivisione». Uno degli eventi più partecipati dell’estate cagliaritana: saranno infatti circa 700 le persone attese al parco dell’ex Vetreria di Pirri per la nuova edizione da tutto esaurito, organizzata dalla Pro Loco Città di Cagliari.

La manifestazione riprende così il percorso avviato nel 2023, quando la prima edizione richiamò 920 partecipanti in piazza del Carmine. Lo scorso anno l’evento non si era svolto per motivi logistici e organizzativi, mentre oggi torna con una nuova location e l’obiettivo di coinvolgere ancora una volta cittadini e visitatori.

Le regole

Come da tradizione, il luogo scelto è rimasto segreto fino a pochi giorni dalla manifestazione. La scelta è ricaduta quest’anno sul parco dell’ex Vetreria di Pirri, spazio che per una sera sarà trasformato da tavoli, allestimenti e decorazioni completamente bianchi. La Cena in Bianco si ispira ai cinque principi che caratterizzano il format nazionale: Etica, Estetica, Eleganza, Educazione ed Ecologia. Ai partecipanti viene chiesto di portare da casa tutto il necessario per la cena, dal cibo alle bevande, passando per tavoli, sedie, tovaglie e stoviglie non usa e getta: un evento plastic free e soprattutto attento all’ambiente. Anche l’abbigliamento deve rispettare il tema dell’iniziativa, con abiti rigorosamente bianchi. «Un modo per preservare la magia e la sorpresa che caratterizzano da sempre la Cena in Bianco», spiegano gli organizzatori.

La comunità

La partecipazione è gratuita, ma subordinata alla registrazione attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione. L’evento è aperto a famiglie, gruppi di amici, coppie e a chiunque voglia trascorrere una serata all’insegna della convivialità e della condivisione.

«La Cena in Bianco – continuano gli organizzatori – è un momento di comunità, bellezza e rispetto reciproco. Ogni anno Cagliari risponde con entusiasmo, trasformando uno spazio cittadino in un luogo di incontro e partecipazione». Arrivato in Italia per la prima volta nel 2012, a Torino, oggi il grande flash mob conviviale è diffuso in oltre duecento città del Paese, puntando a promuovere la socialità, il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione degli spazi urbani. Più che una semplice cena all’aperto, l’iniziativa si propone quindi come un’occasione per vivere diversamente gli spazi pubblici, favorendo l’incontro tra persone e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità cittadina.

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