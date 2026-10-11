La Torres schiaccia l’atalanta under 23 

Torres 2

Atalanta Under 23 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Kebbeh (24’ st Scaringi), Antonelli, Berto; Zecca, Brentan, Mastinu, Corsinelli; Masala (24’ st Liviero; 50’ st Giorico), Di Stefano (45’ st Lunghi); Scotto (24’ st Bunino). In panchina Tirelli, Carboni, Bunino, Sanat, Zanandrea. Allenatore Greco.

Atalanta Under 23 (4-3-1-2) : Anelli; Guerini (15’ st Ghislandi), Mirra, Puljic, Navarro; Steffanoni (15’ st Bertolini), Pounga, Levak; Manzoni (15’ st Bonanomi); Diao (1’ st Misitano), Camara (29’ st Zanaboni). In panchina Bertini, Zanchi, Simonetto, Gariani, Isoa-Isaac, Bergonzi, Rinaldi, Mencaraglia. Allenatore Beati.

Arbitro : Palmieri di Avellino.

Reti : primo tempo 15’ Berto, 28’ Scotto; secondo tempo 37’ Zanaboni.

Note : ammoniti Berto, Misitano; recupero: 6’ st; spettatori: 2.589.

Sassari. Quasi una vendetta. Semifredda, visto che sono passati due anni dalla bruciante sconfitta per 7-1 negli spareggi promozione. Vittoria meritata dopo il miglior primo tempo del campionato. Termina 2-1 la sfida del “Vanni Sanna” che conferma l’andatura da playoff della Torres e la forza tra le mura amiche, dove ha ottenuto 10 punti sui 12 a disposizione. Prima della gara premio della società sassarese per Antonello Cuccureddu, ex Juventus e Nazionale, che ha allenato la Torres nella stagione 2005/’06 disputando la semifinale promozione.

L’Atalanta Under 23 sovrasta fisicamente quasi tutti i diretti avversari. Grande pressing ma gioco spesso più bello che efficace. Squadra sassarese che fa pesare l’esperienza, usa i muscoli del terzetto difensivo, la continuità dei centrocampisti e in avanti ha Scotto in vena di giocate sopraffine.

Il primo tempo

Prima incursione ospite e già brividi, salva tutto Zaccagno uscendo tempestivamente. Al 13’ Scotto esplode un fendente da 25 metri: il portiere alza sopra la traversa. Poco dopo il cross di Mastinu diventa un tiro e ancora Anelli devia in alto. La Torres resta davanti e al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Zecca fa da sponda e l’ex Berto incorna angolato per il vantaggio. La risposta dei bergamaschi è un’azione che porta Camara alla conclusione da dentro l’area: angolata ma telefonata. Il raddoppio è una perla del capitano Scotto: punizione a sinistra da quasi 25 metri e palla direttamente nel vertice opposto. Al 35’ ancora delizioso Scotto che serve con l’esterno, Di Stefano, dribbling verso il centro area e tiro: Anelli alza la palla. Al 36’ gran lancio di Brentan centrale per Di Stefano che controlla troppo lungo.

La ripresa

L’Atalanta accorcia al 13’: Navarro da fuori prende l’incrocio, palla che ritorna in area e Levak di testa appoggia in rete. L’arbitro annulla per fuorigioco. Ancora una traversa per i bergamaschi: al 22’ di testa il neo entrato Misitano. Al 24’ Scotto cade male su una spalla e deve lasciare il posto a Bunino. La Torres chiede l’Fvs per fallo in mischia su Antonelli: batte il rigore Bunino ma Anelli blocca. L’Atalanta U23 segna all’38’: su un traversone esce male Zaccagno che viene anticipato di testa da un avversario e Zanaboni di testa accorcia. Nel recupero Zaccagno dice no al raddoppio ospite.

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