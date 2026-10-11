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Il seminario.
12 ottobre 2026 alle 01:48

La spiaggia del Poetto e le sue disavventure 

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Oggi alle 18 si terrà il nono Seminario sull'Arte della Manutenzione dal titolo: “Cronache delle disavventure del Poetto e delle sue resilienze”. I seminari si tengono nella storica sede de L'Unione Sarda, sala Video Online, in Viale Regina Elena n.14. L’ingresso è libero. Intervengono Lello Caravano, giornalista; Mauro Ballero, professore emerito di Botanica farmaceutica (Università di Cagliari). Può succedere che nella storia di una città ci siano anni nefasti, e il Poetto li ha vissuti tutti con Cagliari ogni qualvolta che la città è stata sottoposta ad assalti, bombardamenti e disconoscimenti ambientali e paesaggistici.

Tra gli episodi più emblematici spiccano la distruzione durante la Seconda guerra mondiale degli stabilimenti, dei casotti e delle Colonie marine per mano nazifascista, fino al disastro del ripascimento che trasformò in un battibaleno la celebre sabbia bianca e finissima in una distesa di sabbia nera dragata al largo dall'idrovora Antigone.

Dalla minaccia della flotta francese nel 1797 alla ricchezza della geografia botanica e delle piante capaci di vivere sulla sabbia e di tollerare l'elevata salinità marina delle dune (gramigna delle sabbie, giglio marino, ginepri, tamerici, salicornie...), la documentazione storica ci restituisce informazioni inaspettate su un compendio unico e amato dai cagliaritani.

Ripercorrere le vicende, la storia e la vegetazione del Poetto aprirà la riflessione sulla possibilità di mettere mano a un vero intervento di restauro paesaggistico e vegetazionale degno di un luogo iconico. I seminari sono a cura di Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu.

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