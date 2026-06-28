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Serie D.
29 giugno 2026 alle 00:30

La Cos cambia casa: giocherà a Barisardo 

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La Costa Orientale Sarda sta programmando la prossima stagione, ancora in Serie D. Cambierà casa: infatti giocherà a Barisardo.

Oggi il segretario Franco Palleschi registrerà lo statuto aggiornato con la nuova sede sociale, che sarà Loceri. «Doveva essere un paese confinante con Tertenia», spiega il segretario. «Tra due anni probabilmente la sposteremo definitivamente a Barisardo. Il campo di Barisardo ha le misure idonee per disputare la Serie D, 105 per 65. Abbiamo già avuto il benestare dal fiduciario del dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Dobbiamo soltanto adeguare la tribuna ospiti e aggiungere una doccia nello spogliatoio dei direttori di gara. A Tertenia abbiamo giocato in deroga, essendo il campo 100 per 60, al di sotto degli standard richiesti».
Intanto la società continua a puntare sui giovani e a costruire il proprio futuro dal basso. Dal primo al tre luglio si terranno degli open day riservati a tutte le categorie del settore giovanile, dai Primi Calci agli Allievi.

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