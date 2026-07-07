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A Vancouver.
08 luglio 2026 alle 01:36

La Colombia di Mina fuori ai rigori contro la Svizzera 

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Svizzera 4

Colombia dcr 3

Svizzera (3-5-2) : Kobel, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (26' st Muheim), Zakaria (42' st Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (1' st Sow), Rieder (13' pts Amdouni), Embolo (42' st Itten), Ndoye (46' st Vargas). Ct. Yakin.

Colombia (5-3-2) : Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumì (118’ Mina), Mojica; Arias (66’ Campaz), Lerma (82’ Rios), Puerta; J. Rodriguez (66' Quintero), Suarez (82' Hernandez), Diaz. Ct. Lorenzo.

Arbitro : Barton (El Salvador).

Sequenza rigori : Quintero gol, Xhaka gol, Sanchez traversa, Amdouni gol, Campaz gol, Akanji fuori, Hernandez parato, Itten gol, Diaz gol, Vargas gol.

Vancouver. Ci sono voluti i rigori per conoscere l'ultima squadra ad avere accesso nei quarti. Partita dai ritmi bassi, senza particolari spunti e fin troppo equilibrata. Per i tifosi del Cagliari una bella notizia: l’ingresso in campo di Yerry Mina al termine del secondo tempo supplementare. La cronaca. Al 20’ Arias prova il tiro a giro ma il portiere svizzero para. Al 29’ è la volta della Svizzera: Rieder ci prova in diagonale, ma Vargas si oppone. Nella ripresa i ritmi non cambiano e si arriva ai supplementari quando i colombiani vanno a un passo dal gol con la traversa su colpo di testa di Lucumi, poi sostituito da Mina. Si arriva ai rigori: nell’ultimo Ruben Vargas batte Camilo Vargas e dopo 72 anni porta la Svizzera ai quarti del Mondiale. Tra sabato e domenica, alle 3, gli elvetici sfideranno l’Albiceleste a Kansas City.

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