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08 luglio 2026 alle 01:36

L.A. 2028: tornano le squadre russe 

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L’esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Vengono in parte meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento, però, gli atleti non riacquisteranno subito l'uso dell'inno nazionale e della loro bandiera, mentre l'apertura prevede anche requisiti specifici per il monitoraggio antidoping.

Soddisfatta la Russia: «Il Cio», ha affermato il ministro dello Sport, Mikhail Degtyarev, sul suo canale Telegram, «invia un chiaro segnale: il movimento olimpico deve essere al di fuori della politica». Proteste dall’Ucraina.

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