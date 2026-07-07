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08 luglio 2026 alle 01:36

Italia, in Nations League si rivede Alessia Orro 

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Il ritorno di Alessia Orro e delle altre campionesse olimpiche come Anna Danesi, Myriam Sylla e Paola Egonu è la novità dell’Italia femminile in vista della Week 3 (Pool 8) della Volleyball Nations League che scatta oggi a Hong Kong. Alle 11 il debutto contro l’Ucraina (in diretta su Dazn e Vbtv) per la squadra di Julio Velasco, terza in classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte (con Stati Uniti e Brasile che la precededono), e quindi a un passo dalla qualificazione matematica alle Finals di Macao (22-26 luglio), dove ci saranno le migliori 8 formazioni. Ieri allenamento di rifinitura alla Kai Tak Arena. Il calendario prevede poi Belgio-Italia venerdì alle 14.30, Italia-Canada sabato alle 10.30 e Italia-Cina domenica alle 14. La palleggiatrice di Narbolia contenderà il ruolo di titolare Carlotta Cambi.

«Giochiamo per la prima volta al completo dopo che parte del team ha goduto di un break più lungo rispetto al solito», ha detto Velasco. «Il nostro obiettivo è quello di vincere per qualificarci alle finali di Macao e devo dire che siamo in una buona condizione, stiamo lavorando sodo e proveremo a qualificandoci per le Finals nel modo migliore possibile. Gli esperimenti delle prime due week sono da ritenersi archiviati, siamo tornati a lavorare con un sistema consolidato ed ora dobbiamo ritrovare ritmo e condizione».

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