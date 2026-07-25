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26 luglio 2026 alle 00:56

Italia e Orro, niente finale Brasile avanti al tie-break 

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Macao. Sarà Brasile-Turchia oggi alle 13.30 la finalissima della Volleyball Nations League femminile.

L’Italia, sconfitta 3-2 (21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12) dalle verdeoro, giocherà oggi alle 9.30 contro la Cina per la medaglia di bronzo e deve così abdicare dopo due successi consecutivi: è la prima “sconfitta” in una competizione importante (contando Olimpiadi 2024 e Mondiali 2025) per le giocatrici dal ritorno in panchina di Julio Velasco. Il ct, come suo costume rifiuta gli alibi: «Bisogna ammettere che loro sono state più brave, mentre noi non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto in difesa e contrattacco». Non sono bastati i 4 punti di Alessia Orro, schierata ancora titolare in regia.

«In campo abbiamo messo sicuramente grinta ma forse c'è stata poca lucidità per risolvere certe situazioni tecniche», ha aggiunto il ct azzurro. «Non è un luogo comune affermare che certe sconfitte insegnano più di una vittoria perché ritengo che prima o poi ci saremmo ritrovati in questa situazione». Ora c’è la Cina, battuta ieri 3-0 dalla Turchia di Daniele Santarelli dopo aver eliminato le favorite statunitensi. «Adesso bisogna saper reagire e giocare una buona partita domani perché alcune cose le possiamo migliorare nell'immediato mentre su altre bisogna lavorare ancora in ottica futura. Servirà una partita molto più precisa rispetto a questa», conclude Velasco.

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