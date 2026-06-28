Incidente in barca, turista italiana muore in Grecia 

Atene. Appassionata di vela, una persona solare e generosa: così a Parma descrivono Eleonora Guareschi, 52enne, morta sabato pomeriggio mentre era in barca a vela in Grecia, a Lefkada. La donna è caduta ed è morta per un trauma cranico: la dinamica non è chiara ma, secondo quanto accertato dalle autorità greche, resta confinata nell'ambito dell’incidente. Eleonora Guareschi era da alcuni giorni in Grecia insieme al compagno e ad una coppia di amici per una vacanza nella piccola isola dello Ionio, meta soprattutto in estate di tantissimi turisti, anche italiani. A bordo della barca, mentre i quattro veleggiavano al largo di Lefkada, il dramma si sarebbe consumato in pochi attimi davanti agli occhi degli amici. Eleonora ha sbattuto la testa ed è morta per il trauma cranico. Potrebbe essere scivolata per poi battere la testa, oppure potrebbe aver avuto sbattuto violentemente contro il boma, l’asta fissata all’albero dell’imbarcazione. Subito è partita la richiesta di aiuto e la capitaneria di porto greca ha scortato la barca al porto più vicino, dove è stato constatato il decesso della donna. Ne è stata informata anche la Farnesina, tramite l’ambasciata italiana ad Atene che si è subito attivata per offrire assistenza al compagno della 52enne. Le autorità non hanno avuto comunque dubbi. Hanno sentito l’uomo e gli altri due amici che erano sulla barca, congedandoli dopo poco. E ieri pomeriggio l’imbarcazione non risultava più sequestrata. Non ci sono, a quanto appreso, evidenze che facciano pensare a scenari diversi. In ogni caso verrà eseguita l’autopsia, come atto dovuto: la salma sarà trasferita nella giornata di oggi a Patrasso per gli esami autoptici poi entro la fine della settimana sarà disposto il rimpatrio.

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