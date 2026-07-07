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Sinnai.
08 luglio 2026 alle 01:39

Incendio lungo la Provinciale per Settimo 

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Incendio nelle campagne lungo la strada provinciale Settimo-Sinnai: il fuoco ha aggredito le sterpaglie e qualche albero avvicinandosi anche all’area di fronte alla rotatoria all’altezza del vecchio cimitero di Sinnai.

Le fiamme hanno minacciando anche un deposito adibito a materiale di cantiere. Immediato l'intervento della Forestale di Sinnai, dei Vigili del fuoco, del Masise e degli Alpini, da diversi giorni di stanza proprio nella sede del Masise. Il fuoco è stato circoscritto e domato in poco tempo, poi il sito è stato messo in sicurezza e bonificato dalla Forestale di Sinnai, che ha anche aperto una indagine per risalire alle cause dell'incendio e alle eventuali responsabilità.

Fiamme anche a Maracalagonis nelle vicinanze della pineta di Craboni con le fiamme che si sono sviluppate fra le sterpaglie. (r. s.)

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