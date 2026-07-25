Inaugurato il nuovo campo base nella lotta contro gli incendi 

Un campo base della Protezione civile Sarcidano a Isili gemellato con i motociclisti del Piemonte, che saranno operativi da ieri nel territorio sino a fine luglio periodo scambiando la propria esperienza con quella dei volontari locali e soprattutto supportando l’attività di prevenzione incendi con azioni di perlustrazione.

Il campo è stato inaugurato ieri alla presenza dei volontari dell’associazione, del sindaco Luca Pilia, delle forze dell’ordine, della Guardia di finanza e della Penitenziaria.

«Si tratta di un progetto pilota», ha detto Salvatore Faedda del dipartimento regionale Protezione civile, «la nostra Isola ormai è diventata una palestra visto il patrimonio boschivo e la pluralità di problemi che dobbiamo affrontare». A supportare il progetto anche il Comune: «L’associazione è diventata indispensabile per tutto il territorio e per il suo impegno in tanti ambiti, non solo in quello anti incendio», il commento del sindaco.

L’associazione del Sarcidano è relativamente giovane e conta oltre 50 volontari provenienti anche dai paesi limitrofi. «È fondamentale il lavoro delle squadre e siamo orgogliosi di ospitare questo progetto, speriamo di esserne all’altezza», ha detto la presidente Antonella Cuccu. Ad agosto arriveranno i volontari lombardi.

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