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20 giugno 2026 alle 00:18

Il San Paolo ricorda Gianfranco Serra 

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Un torneo per ricordare uno storico dirigente scomparso un anno fa. Il Club San Paolo organizza per il prossimo 29 giugno, nell’Oratorio San Paolo di Piazza Giovanni XXIII, il 1° Memorial dell’Amicizia di calcio a 5 giovanile, per non dimenticare Gianfranco Serra, colonna portante del club. «Chi ha conosciuto Gianfranco lo ricorda innanzitutto come un amico e una presenza costante», è il pensiero di Gege Maccioni, vicepresidente della società biancoverde. «Cresciuto nell’Oratorio Salesiano della Parrocchia San Paolo, vi è rimasto legato per tutta la vita, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza con la naturalezza di chi si sente parte di una famiglia».

Lo sport ha accompagnato sempre la vita di Serra. Da giovane portiere della Ferrini fu lui, assieme a Giorgio Polese e altri volontari, l’artefice della costruzione del primo campo di viale Marconi. Ma in seguito si dedicò anche al tennistavolo con tanti giovani cresciuti sportivamente e umanamente, contribuendo a far conoscere il nome del San Paolo anche oltre i confini del quartiere.

«Il suo contributo più importante è stato forse quello silenzioso e quotidiano», continua Maccioni. «Dopo la rifondazione del 1999, ha continuato a dedicare tempo, energie e passione ai ragazzi. Il Memorial nasce proprio per ricordare tutto questo: una vita vissuta con generosità, semplicità e amore per gli altri. Valori che continuano ancora oggi a vivere nell’oratorio e nei tanti giovani che hanno avuto la fortuna di incontrarlo».

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