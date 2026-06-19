Il San Paolo ricorda Gianfranco Serra 

Un torneo per ricordare uno storico dirigente scomparso un anno fa. Il Club San Paolo organizza per il prossimo 29 giugno, nell’Oratorio San Paolo di Piazza Giovanni XXIII, il 1° Memorial dell’Amicizia di calcio a 5 giovanile, per non dimenticare Gianfranco Serra, colonna portante del club. «Chi ha conosciuto Gianfranco lo ricorda innanzitutto come un amico e una presenza costante», è il pensiero di Gege Maccioni, vicepresidente della società biancoverde. «Cresciuto nell’Oratorio Salesiano della Parrocchia San Paolo, vi è rimasto legato per tutta la vita, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza con la naturalezza di chi si sente parte di una famiglia».

Lo sport ha accompagnato sempre la vita di Serra. Da giovane portiere della Ferrini fu lui, assieme a Giorgio Polese e altri volontari, l’artefice della costruzione del primo campo di viale Marconi. Ma in seguito si dedicò anche al tennistavolo con tanti giovani cresciuti sportivamente e umanamente, contribuendo a far conoscere il nome del San Paolo anche oltre i confini del quartiere.

«Il suo contributo più importante è stato forse quello silenzioso e quotidiano», continua Maccioni. «Dopo la rifondazione del 1999, ha continuato a dedicare tempo, energie e passione ai ragazzi. Il Memorial nasce proprio per ricordare tutto questo: una vita vissuta con generosità, semplicità e amore per gli altri. Valori che continuano ancora oggi a vivere nell’oratorio e nei tanti giovani che hanno avuto la fortuna di incontrarlo».

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