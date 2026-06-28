Il Milan “portoghese” su Goncalo Ramos 

Roma. La deadline del Milan per le operazioni più importanti è fissata al 13 luglio, quando l’ossatura della squadra dovrebbe essere quasi completata e il gruppo partirà per il ritiro sotto la guida di Ruben Amorin . L’allenatore lusitano arriverà in Italia il 6 luglio ma è già in contratto con la dirigenza per creare un gruppo che parla portoghese: c’è ovviamente il tecnico dietro la trattativa da 70 milioni con il Psg per Goncalo Ramos . Leao potrebbe restare a Milanello, così come Christian Pulisic per il quale è stata respinta un’offerta di 50 milioni di euro del New York City Fc, a lasciare il “Diavolo” potrebbero essere Fofana , Loftus-Cheek e Bennacer . In uscita anche Santiago Gimenez che piace al Porto, pronto ad investire 28 milioni più bonus. In entrata piacciono Nicolas Jackson del Chelsea e Trincao dello Sporting Lisbona.

Sempre attivo il Como. I lariani avrebbero messo nel mirino Franjo Ivanovic del Benfica. L’attaccante centrale, 22 anni, ha giocato l’ultimo anno in Portogallo dove è arrivato dall’Union Saint-Gilloise. Confermata anche l’indiscrezione di una offerta di 25 milioni più bonus al Chelsea per Trevoh Chalobah : per il difensore classe 1999 i Blues ne chiedono 30. Il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto di Scott McTominay . Intanto, dopo aver trovato l’accordo con Mario Gila , deve trovare una soluzione con la Lazio. Ai capitolini è stato offerto l’attaccante Lorenzo Lucca .

L’Inter ha un nuovo obiettivo. Si tratta del centrale Eduardo Camavinga in uscita dal Real Madrid dove José Mourinho ha chiamato Bernardo Silva , Cucurella , Konaté e Denzel Dumfries . Fermento in casa Roma. I capitolini hanno quasi chiuso per il rinnovo di Paulo Dybala . Il sogno di Gasperini sarebbe poi portare in giallorosso Kerim Alajbegovic , giovanissima stella della Bosnia-Erzegovina, di proprietà del Bayer Leverkusen. Matias Soulé dovrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato, già reso difficile dal richiamo della Uefa al rispetto dei parametri del fairplay. L’argentino ha ricevuto un’offerta da 12 milioni a stagione dall’Arabia, ma clamorosamente potrebbe, invece, tornare alla Juventus che lo aveva portato in Italia. Potrebbe lasciare i bianconeri Edon Zhegrova , esterno che piace alla Fiorentina.

I viola stanno lavorando per accontentare coach Fabio Grosso e portare in Toscana Kristian Thorstvedt e Cristian Volpato : entrambi lo scorso anno hanno giocato con l’ex campione del mondo al Sassuolo. Il Venezia ufficializza Kornel Lisman , esterno offensivo dal Lech Poznan. Gli svizzeri del Thun hanno confermato che il centrocampista elvetico Franz-Ethan Meichtry ha trovato un accordo con il Genoa di Daniele De Rossi. In Serie B, sulla panchina del Cesena potrebbe sedersi “Alino” Diamanti, fresco di licenza Uefa A. Guardando infine alla Premier, Sandro Tonali ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per un contratto di sei anni a 12 milioni, bonus inclusi: manca però l’accordo tra gli Spurs e il Newcastle, con il quale c’è distanza tra domanda e offerta. Il Tottenham è fiducioso e spera di chiudere il colpo in settimana.

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