VaiOnline
Musica.
20 giugno 2026 alle 00:22

Il Concerto d’estate nel cuore di Castello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Valorizzare il talento dei più piccoli e la continuità di un percorso formativo che affianca bambini e ragazzi nelle diverse tappe della loro crescita. È questo lo spirito del Concerto d’Estate, l’evento conclusivo dell’anno corale delle voci bianche organizzato dall’associazione Studium Canticum, giunto all’undicesima edizione. L’appuntamento è per oggi, alle 18, nella Chiesa di Santa Maria del Monte, in via Corte d’Appello a Castello.

Il programma

Sul palco tre generazioni di cantori, con tre storie diverse che si intrecciano, interpretano brani che possano valorizzare le competenze di ognuno e fare da ponte tra diverse generazioni. Il concerto arriva a coronamento di una stagione straordinaria che ha visto le voci bianche tra i protagonisti del prestigioso festival nazionale “Napoli Incanta” della Fondazione Pietà de’ Turchini, ma si arricchisce di una significativa sinergia culturale cittadina: sul palco salirà infatti anche un gruppo di allievi della Scuola Civica di Musica di Cagliari, diretta da Francesco Pilia. Una collaborazione preziosa che dimostra come la musica in città sappia fare rete, offrendo ai ragazzi un’occasione di condivisione e amicizia. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. L’evento rientra nell’ambito di “Scuole in Coro”, il progetto di diffusione della cultura musicale realizzato tramite la pratica del canto in coro. Come coro di voci bianche della associazione Studium Canticum nasce nel 2006, con l’obiettivo di accompagnare la crescita musicale di bambine e bambini alla conquista di sempre maggiore confidenza con la propria voce e con l’importanza di “essere coro”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 