Il Concerto d’estate nel cuore di Castello 

Valorizzare il talento dei più piccoli e la continuità di un percorso formativo che affianca bambini e ragazzi nelle diverse tappe della loro crescita. È questo lo spirito del Concerto d’Estate, l’evento conclusivo dell’anno corale delle voci bianche organizzato dall’associazione Studium Canticum, giunto all’undicesima edizione. L’appuntamento è per oggi, alle 18, nella Chiesa di Santa Maria del Monte, in via Corte d’Appello a Castello.

Il programma

Sul palco tre generazioni di cantori, con tre storie diverse che si intrecciano, interpretano brani che possano valorizzare le competenze di ognuno e fare da ponte tra diverse generazioni. Il concerto arriva a coronamento di una stagione straordinaria che ha visto le voci bianche tra i protagonisti del prestigioso festival nazionale “Napoli Incanta” della Fondazione Pietà de’ Turchini, ma si arricchisce di una significativa sinergia culturale cittadina: sul palco salirà infatti anche un gruppo di allievi della Scuola Civica di Musica di Cagliari, diretta da Francesco Pilia. Una collaborazione preziosa che dimostra come la musica in città sappia fare rete, offrendo ai ragazzi un’occasione di condivisione e amicizia. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. L’evento rientra nell’ambito di “Scuole in Coro”, il progetto di diffusione della cultura musicale realizzato tramite la pratica del canto in coro. Come coro di voci bianche della associazione Studium Canticum nasce nel 2006, con l’obiettivo di accompagnare la crescita musicale di bambine e bambini alla conquista di sempre maggiore confidenza con la propria voce e con l’importanza di “essere coro”.

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