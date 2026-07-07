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La competizione.
08 luglio 2026 alle 01:40

Il bull terrier sardo Tito campione juniores La vittoria nell’esposizione canina di Bologna 

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La Sardegna sale sul tetto del mondo delle competizioni cinofile internazionali. A portarsi a casa il riconoscimento è stato Tito dell’allevamento Casalovebull di Cagliari, bull terrier di appena otto mesi che ha conquistato il titolo di campione del Mondo juniores all’esposizione mondiale Canina di Bologna. Un percorso fatto di sacrificio, dedizione e talento, come spiegato dai proprietari del cucciolo Marco Macis e Nicoletta Fanni.

«Abbiamo creduto nelle sue qualità, seguendolo con passione, impegno e costanza. È una soddisfazione immensa, oltre alla dimostrazione concreta che la passione, il lavoro serio e la corretta cultura cinofila possono portare a risultati straordinari». Fondamentale il lavoro dell’addestratrice Marta Vitone, che ha curato la preparazione e la crescita di Tito. Un risultato arrivato grazie alla sinergia tra gli allevatori di Casalovebull Kennel, i proprietari e l’addestratrice, con l’obiettivo di sfatare i pregiudizi che circondano i bull terrier. «La vittoria di Tito dimostra che dietro ogni cane equilibrato e sereno ci sono competenza, impegno, rispetto e amore», commentano gli allevatori Andrea Dessalvi, Desiree e Maria Grazia Mura.

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