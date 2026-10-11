SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
12 ottobre 2026 alle 01:48

Grosso ramo d’albero cade sui giochi dei bambini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Solo per caso in quel momento non c’era nessuno. Sabato a tarda sera in piazza Gandhi a Sestu un grosso ramo di un albero si è staccato, cadendo sui giochi per i bambini, senza conseguenze, per fortuna, per le persone.

La piazza conta numerosi alberi, molto grandi e rigogliosi, sotto i quali si fermano numerosi frequentatori, mentre i bambini si divertono sui giochi installati recentemente. «Siamo intervenuti subito e abbiamo delimitato la zona per metterla in sicurezza, in attesa che la ditta incaricata della gestione del verde possa intervenire», spiega l’assessora al Verde pubblico e Quartieri periferici Roberta Recchia. L’area è stata recintata con il nastro rosso e bianco, e i giochi non sembrano aver subito danni. Ai residenti della zona l’episodio ha creato un piccolo spavento, e ora scatteranno anche le indagini per comprendere le cause di questo piccolo incidente.

C’è chi fa notare che l’albero ha troppe foglie, rami consistenti e potrebbe aver bisogno di una potatura, e chi ipotizza, invece, che la pianta possa essere malata. L’incidente potrebbe essere stato causato, tuttavia, anche dal forte vento registrato in questi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

«Va bene la riqualificazione Ma chi pagherà gli interventi?»

Le valutazioni di costruttori, ingegneri e proprietari: «Norme chiare, tempi adeguati e sostegni alle famiglie» 
Ma.Ra.
La tragedia

Auto a fuoco, Serdiana piomba nel lutto

È un operaio 49enne la vittima dello scontro di sabato notte vicino a Soleminis 
Raffaele Serreli
L’allarme

Speleologo intrappolato da una frana in grotta  a dieci metri sotto terra

Squadre di soccorso mobilitate nel Supramonte di Urzulei 
Simone Loi
Regione

«I partiti nazionali sono opportunisti»

Peru (Sardegna al Centro 20Venti): ci chiamano solo in vista di elezioni 
Roberto Murgia
Il Campo largo

Conte-Schlein, scintille su Renzi

M5S: il Pd chiarisca le alleanze. La segretaria dem: no agli errori del 2022 
La guerra

Tregua energetica, Zelensky sfida Trump

«Non sapevo», e neanche Mosca conferma. L’America minaccia lo stop all’invio di armi 