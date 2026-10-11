Grosso ramo d’albero cade sui giochi dei bambini 

Solo per caso in quel momento non c’era nessuno. Sabato a tarda sera in piazza Gandhi a Sestu un grosso ramo di un albero si è staccato, cadendo sui giochi per i bambini, senza conseguenze, per fortuna, per le persone.

La piazza conta numerosi alberi, molto grandi e rigogliosi, sotto i quali si fermano numerosi frequentatori, mentre i bambini si divertono sui giochi installati recentemente. «Siamo intervenuti subito e abbiamo delimitato la zona per metterla in sicurezza, in attesa che la ditta incaricata della gestione del verde possa intervenire», spiega l’assessora al Verde pubblico e Quartieri periferici Roberta Recchia. L’area è stata recintata con il nastro rosso e bianco, e i giochi non sembrano aver subito danni. Ai residenti della zona l’episodio ha creato un piccolo spavento, e ora scatteranno anche le indagini per comprendere le cause di questo piccolo incidente.

C’è chi fa notare che l’albero ha troppe foglie, rami consistenti e potrebbe aver bisogno di una potatura, e chi ipotizza, invece, che la pianta possa essere malata. L’incidente potrebbe essere stato causato, tuttavia, anche dal forte vento registrato in questi giorni.

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