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20 giugno 2026 alle 00:18

Giro Next Gen, per Finn tappa e maglia  

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Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Lorenzo Finn ha vinto la sesta frazione del Giro d’Italia Next Gen, la tappa regina da Velletri al Monte Livata (approcciato da Subiaco), staccando tutti gli avversari e conquistando la vetta della classifica generale con 56” sul colombiano Pablo Mateo Ramirez (Uae Gen Z) a 56". Per il 19enne ligure della Red Bull-Bora Rookie - che lo scorso anno aveva vinto la classifica degli scalatori - è il primo successo nella corsa e oggi, nell'altra tappa di montagna da Sulmona a Piana delle Mele, indosserà la maglia rosa su quella di campione del mondo U23 che lo accompagna dallo scorso settembre.

Giro di Svizzera

Nella terza tappa del Giro di Svizzera, la lunga fuga dell’ecuadoriano Jhonatan Narvaez e del belga Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5), giunti nell’ordine, ha dato la 41ª vittoria stagionale alla Uae Emitares. Il gruppo, regolato da Magnus Cort Nielsen è arrivato a pochi metri, con Tadej Pogacar (Uae) che conserva la maglia gialla: oggi crono di 23,7 km ad Aarburg; domani per chiudere, il tappone di montagna a Villars-sur-Ollon.

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