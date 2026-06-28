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Olmedo.
29 giugno 2026 alle 00:32

Giovane di 26 anni ferito con quattro coltellate alla schiena 

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Tentato omicidio, forse al termine di una lite ieri sera nel Sassarese. Un ragazzo di 26 anni è stato colpito con quattro coltellate alla schiena, a Olmedo, ed è stato trasportato e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda, è stato picchiato ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Alghero. I fatti sono avvenuti intorno alle 20 in via Eleonora d’Arborea, nei pressi di un bar ristorante della zona, ma non è ancora chiaro se i giovani fossero clienti del locale.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un’aggressione. Sul posto sono intervenuti I carabinieri della Compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo e stanno cercando di comprendere le ragioni della violenta rissa le cui conseguenze potevano essere ben più gravi. Non si sa molto sulle condizioni del ragazzo accoltellato, i medici del Santissima Annunziata lo hanno immediatamente preso in carico una volta vista la gravità della situazione. In questi giorni d’estate, dunque, si moltiplicano gli episodi di violenza: due giorni fa, una rissa con anche un colpo di pistola si è verificata a Canniggione.

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