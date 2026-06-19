Gioia Stati Uniti: un gol per tempo e qualificazione 

Usa 2

Australia 0

Usa (4-3-3) : Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson (35’ st Trusty); McKennie (51’ st Reyna), Adams, Tillman; Dest (35’ st Scal-

ly), Balogun (51’ st Wright), Pepi (29’ st Berhalter). Ct Pochettino.

Australia (3-4-2-1) : Beach; Circati, Souttar, Burgess (1’ st Geria); Ita-

liano, O’Neill, Okon-Engstler (33’ st Irvine), Bos; Leckie (16’ st Vol-

pato), Velupillay (1’ st Metcalfe); Touré (1’ st Irankunda). Ct Popovic.

Arbitro : Zwayer (Germania).

Reti : nel primo tempo 11’ Burgess (a), 43’ Freeman.

Seattle . Gli Stati Uniti sono ai sedicesimi dei Mondiali di casa. Il 2-0 all’Australia, aperto (come contro il Paraguay) su autogol, vale la qualificazione con una giornata d’anticipo. Sugli spalti è festa per il Team Usa, celebrato dai tantissimi tifosi presenti. La squadra di Pochettino dà una lezione di calcio, con una partita quasi perfetta per intensità e qualità. Prima svolta all’11’: Balogun scatta sulla sinistra, si accentra e mette un pallone in area sul quale si avventa dalla parte sbagliata Burgess, autogol. Il Lumen Field esplode ma poco dopo trema per una conclusione di Leckie che accarezza il palo. Festeggia di nuovo al 43’: su un tiro dal limite di Dest, palla deviata che schizza in aria e Freeman è più veloce del portiere Beach per insaccare. Si alza la bandierina, ma il Var assegna il 2-0. Nella ripresa, Popovic cerca la scossa con 3 cambi ma non basta. Curiosità nel recupero: l’arbitro Zwayer si ferma per i crampi, ma riesce a finire la gara.

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