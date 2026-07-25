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26 luglio 2026 alle 01:00

Furgone piomba sulla folla,  un morto al Pride di Berlino 

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Un furgone è piombato a gran velocità sulla folla al Pride di Berlino, nel parco cittadino di Tiergarten, causando un morto e almeno 15 feriti. È avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, con la polizia che è immediatamente intervenuta sul posto per avviare la ricerca del responsabile, che stando alle testimonianze di alcuni presenti sarebbe fuggito a piedi.

Il portavoce della polizia di Berlino, Florian Nath, ha reso noto che il veicolo è stato abbandonato sul posto all’interno del parco, un’area verde della capitale tedesca dove termina il corteo, e che la polizia è alla ricerca degli occupanti, non escludendo che all’interno del furgone ci fossero più persone oltre al conducente.

Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo. Sul posto, nell’area dello zoo, sono arrivati 44 vigili del fuoco assieme a diversi paramedici e medici d’emergenza, per prestare i primi soccorsi. Subito dopo l’incidente gli organizzatori del Christopher Street Day, il Pride berlinese, hanno invitato i partecipanti a lasciare l’area in maniera ordinata.

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