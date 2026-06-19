Fumata bianca, Cossa ha scelto la squadra 

La fumata bianca sulla nuova Giunta è arrivata nella tarda serata di ieri, ma i decreti di nomina saranno firmati dal sindaco Michele Cossa solo giovedì, prima della fine del Consiglio comunale. Subito dopo ne verrà data comunicazione all’aula, mentre per le surroghe bisognerà attendere il 1 luglio, quando i consiglieri che si dimetteranno per rivestire la carica di assessore saranno sostituiti dai primi dei non eletti.

Le competenze

Sei gli assessori che affiancheranno il primo cittadino. Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica sarà Massimiliano Bullita (Forza Italia), per lui una conferma visto che ha già ricoperto l’incarico negli ultimi dieci anni con la sindaca uscente Paola Secci (Riformatori) che guiderà la delega dell’Educazione (l’ex Pubblica Istruzione). Entra in Giunta anche il riformatore Mario Serrau ai Servizi sociali e con il nuovo “Assessorato ai Giovani”. Francesco Serra (Sardegna al Centro 2020) guiderà l’Ambiente, mentre Roberta Recchia (Fratelli d’Italia) riceverà le deleghe del Verde pubblico e dei quartieri periferici (Dedalo, Ateneo e Cortexandra). Confermata anche l’indiscrezione che vuole il ritorno a Sestu dell’ex vice-segretaria Sandra Licheri: a lei il sindaco Michele Cossa affiderà la responsabilità del Bilancio. La delega ai Lavori pubblici resterà nelle mani del primo cittadino. «Ci aspetta un grande lavoro: siamo pronti», ha detto il primo cittadino.

Nessuna incompatibilità

Proprio sull’ingresso nella squadra di assessori dell’ex vice-segretaria del Comune, ieri sono state fugate anche le ombre di una incompatibilità potenziale. Sandra Licheri, che ora ha vinto il concorso da segretaria comunale e lavora in una serie di piccoli centri del Sulcis, per circa vent’anni ha guidato settori-chiave tra i più delicati dell’amministrazione (Appalti, Servizi sociali, Personale), sia con amministrazioni di centrodestra che col centrosinistra. L’Ente anticorruzione (l’Anac) con un parere del 23 luglio 2025 ha definitivamente stabilito che non possono diventare assessori di Comuni sopra i 15mila abitanti i segretari comunali che lavorino nella stessa regione in centri di pari dimensione. Nel caso di Licheri si tratta di paesi molto più piccoli.

Le surroghe

Giovedì nella prima seduta della nuova assemblea civica verrà eletto anche il presidente: sarà Federico Porcu (Riformatori). Il primo luglio, invece, verranno sostituiti i consiglieri diventati assessori: entreranno così in Consiglio i primi dei non eletti dei Riformatori, Ignazia Ledda e Simone Pili, Lello Argiolas (per Forza Italia) e Simona Pili (per Sardegna 2020).

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