«Fondamentale l’infermiere di comunità»  

L’infermiere di famiglia e di comunità tra competenze e nuovi modelli assistenziali è stato al centro del convegno promosso ieri dall’ordine delle professioni infermieristiche di Nuoro nella Camera di commercio. Nell’incontro è stato approfondito il contributo strategico di queste figure professionali nella presa in carico delle persone, nella gestione della cronicità, nella prevenzione e nel raccordo tra servizi sanitari, sociali e comunità locali.

«La sanità di prossimità rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro dei nostri territori», ha detto il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini. E aggiunto: «Le aree interne hanno bisogno di una sanità capace di garantire continuità assistenziale e di intercettare i bisogni prima che diventino emergenze. Gli infermieri di famiglia e comunità rappresentano una risorsa fondamentale in questa direzione».

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