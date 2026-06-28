VaiOnline
Roma.
29 giugno 2026 alle 00:34

Famiglia massacrata, è caccia al sospettato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Posti di blocco, controlli nelle stazioni e ai capolinea degli autobus diretti all’estero, negli aeroporti e alle frontiere. È mobilitazione per rintracciare Shahadat Hossain, il 43enne bangladese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia venerdì sera, in un appartamento alla periferia di Roma. La sua immagine è stata diffusa sabato pomeriggio sui canali social e WhatsApp della polizia e - in meno di 24 ore - sono arrivate circa 50 segnalazioni. Una di queste ha fatto scattare sabato pomeriggio un blitz su un treno alla stazione di Bologna, ma si è rivelata un falso allarme. L'uomo notato era molto somigliante ma non si trattava del quarantatreenne sospettato di aver ucciso il 39enne Kamal Uddin, la moglie Hosne Jahan Momotaj e la loro bimba di 8 anni Arowa. Gli investigatori in queste ore stanno scandagliando i luoghi che Shahadat abitualmente frequentava e ascoltando diversi suoi conoscenti. Chi indaga pensa che si trovi ancora nella capitale ma i controlli, in ogni caso, arrivano fino alle frontiere. L’uomo, che aveva presentato a maggio dell’anno scorso richiesta di permesso di soggiorno alla questura di Frosinone, ha moglie e figli che vivono a Londra. Quindi potrebbe voler puntare a superare il confine per raggiungerli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Pale eoliche, da Ittiri un no chiaro e forte

Manifestazione a Monte Unturzu dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri 
l Fiori, Floris
Ma gli interventi per il Tyrrhenian Link proseguiranno per un mese su tutte le altre strade

Ancora caos sulla litoranea Lavori Terna: venerdì lo stop

Domenica di code sulla provinciale tra Quartu e Villasimius La denuncia: forature lungo la 554 Var cosparsa di chiodi 
Giorgia Daga
I contratti scadono domani e per legge non possono essere rinnovati. Il M5S: «Al lavoro per un nuovo modello»

Fuori i gettonisti, scatta l’allarme rosso nei pronto soccorso

Situazioni esplosive in Gallura e a Oristano Cgil e centrodestra: Giunta senza soluzioni 
Roberto Murgia
Sorgono.

«Impossibile coprire i turni»

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Addio a Palla, pitbull dolce e amata, simbolo di rinascita

Monica Pais e Paolo Briguglio la salvarono dieci anni fa 
Valeria Pinna
Lega

Salvini promette: «Vannacci? Non mi frega più»

Il generale: gli ho portato voti Meloni? Se vuole mi telefoni 
Meteo

Caldo record, estate da incubo

Europa nella morsa dell’Anticiclone, l’Oms: 1.300 vittime in una settimana 